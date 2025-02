Rätsel um Rapid-Star: Plötzlich Wechsel nach Holland?

Am Samstag startet Rapid gegen Wolfsberg ins Bundesliga-Frühjahr. Doch ist dann Star-Kicker Mamadou Sangaré noch mit dabei? Der 22-Jährige könnte doch noch wechseln.

Rapid steht offenbar vor einem weiteren Millionendeal. Holland-Topklub Feyenoord soll Sangaré offenbar noch im Winter-Transferfenster verpflichten wollen.

In den Niederlanden schließt das Transferfenster schon am Dienstag, es müsste also alles sehr schnell über die Bühne gehen.

Katzer verhandelt

Holländische Medien berichten, dass Rapid-Sportdirektor Markus Katzer mit Feyenoord verhandelt. Sollten die Hütteldorfer den 22-Jährigen abgeben, winkt ein wahrer Millionenregen.

"Ich will blieben, aber das entscheidet Rapid", sagte Sangaré selbst vor wenigen Tagen. Mit Romeo Amane haben die Grün-Weißen schon einen Ersatzmann parat, der 21-Jährige von der Elfenbeinküste ist aber noch nicht matchfit.