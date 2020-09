Rapid eröffnet Bundesliga-Saison

Die Fußball-Bundesliga hat am Donnerstag die Vorverlegung der Erstrunden-Partie SK Rapid - Admira mitgeteilt.

Das Match findet nun bereits am Freitag in einer Woche (11.9.) um 18.30 Uhr und damit zwei Stunden vor dem eigentlich als Saison-Auftaktspiel geplant gewesenen Duell zwischen dem LASK und der Wiener Austria statt.

Eigentlich hätten Rapid und Admira erst am 12. September gegeneinander spielen sollen. Da die Wiener aber am 15. September (20.30) in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League bei KAA Gent antreten müssen, stimmten die Bundesliga, die Admira und auch der TV-Partner Sky im Sinne einer "bestmöglichen Vorbereitung" dem Antrag der Hütteldorfer auf Vorverlegung zu.