Rapid verkündet internationalen Testspiel-Gegner

Rapid darf nach dem Vizemeister-Titel in der Bundesliga in den wohlverdienten Urlaub. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen.

Bereits am Montag, dem 14. Juni, versammelt Trainer Didi Kühbauer seine Spieler wieder zum Trainingsauftakt im Allianz Stadion, die beiden darauffolgenden Tage stehen im Zeichen der sportmedizinischen und leistungsdiagnostischen Tests. Zudem erfährt Rapid am 15. Juni den Gegner in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League.

Spitzenklub FC Kopenhagen zu Gast in Wien

Vom 26. Juni bis 3. Juli begeben sich die Hütteldorfer ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf, wo derzeit auch das ÖFB-Team residiert. Auch die ersten Testspieltermine stehen bereits fest. Rapid testet am Samstag, den 26. Juni um 17 Uhr beim SV Lafnitz und am 30. Juni beim SV Oberwart. Für den 3. Juli steht der Gegner noch nicht fest.

Als alljährliches Highlight wird am 10. Juli im Allianz Stadion auch ein internationales Testspiel bestritten. Dieses Jahr lädt sich Rapid den dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen nach Wien ein, um sich auf die ersten Pflichtspiele ab 16. bis 18. Juli (ÖFB-Cup) sowie 23. bis 25. Juli (Bundesliga) vorzubereiten.