Alarm bei Rapid: Salzburg an Demir dran?

Bei Rapid läuten die Alarmglocken - Meister Salzburg hat Jungstar Demir am Radar.

Serienmeister Red Bull Salzburg bietet jungen Talenten ein ausgezeichnetes Programm. Infrastruktur, sportliche Möglichkeiten, Entlohnung und ein Scouting-System das sich mit den besten der Welt messen kann. Mehrfach haben Talente Salzburg bereits als Sprungbrett genutzt (zzuletzt Dominik Szoboszlai). Es ist eine Win-win-Situation. Die Bullen haben sich mit den jungen Spielern ein goldenes Näschen verdient.

Ist Yusuf Demir der nächste Kandidat? Der 17-Jährige steht bei Rapid noch bis 2022 unter Vertrag. Sein Talent in jungen Jahren ist Salzburg natürlich nicht entgangen. Woche für Woche konnte Demir sein Potenzial bei Rapid aufblitzen lassen. Wechselgerüchte sind da schnell bei der Hand. Gibt es Interesse von Salzburger Seite? Ja! Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund wurde bei "Sky" darauf angesprochen.

"Natürlich kennen wir ihn, er ist ein sehr, sehr guter Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Aber wir haben uns noch nicht so intensiv mit ihm beschäftigt," so Freund. Ein Dementi klingt anders: "Aktuell ist er bei bei uns kein großes Thema, aber ausschließen will ich nichts im Fußball."