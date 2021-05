Es ist an der Zeit, Salzburg zu biegen

Rapid will Bullen unbedingt nochmal voll fordern und die Meisterparty zumindest verschieben.

Salzburg wird heute zeigen wollen, dass man die beste Mannschaft in Österreich ist und zu Recht wieder Meister wird. Aber ich wünsche mir von Rapid: Sie sollen beweisen, dass sie zu Recht Zweiter sind. Ich hoffe, sie trauen sich in Salzburg was zu und nützen ihre Chancen. Dass die Bullen eine Klasse-Mannschaft sind, ist unbestritten. Dass man aber auch sie schlagen kann, haben auch schon einige Vereine bewiesen. Es ist längst an der Zeit, dass Rapid das auch mal wieder gelingt. In den letzten Duellen war man davon leider weit entfernt.

Rapid braucht klare Leistungssteigerung

Eines ist aber auch klar: Es braucht eine deutliche Steigerung im Vergleich zum 1:2 gegen den WAC. Das war eine Stunde lang überhaupt nichts, nach dem Führungstor sind dann auch noch Pech und Dummheit dazugekommen. Dennoch bin ich mir sicher, dass Rapid Vizemeister wird. Genauso sicher ist, dass Salzburg den Titel holt -da brauche ich kein Prophet sein. Aber vielleicht erst in vier Tagen ...