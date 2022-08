Rapid-Beben: Wird Andy Marek neuer Präsident?

Personal-Beben in Hütteldorf: Vereins-Bosse ziehen sich nach Debakel zurück.

Nach der Blamage gegen Vaduz kam es noch im Stadion zu einer Aussprache zwischen Vereins-Bossen und den wütenden Anhängern, wie Präsident Martin Bruckner noch gestern Nachmittag gegenüber ÖSTERREICH bestätigte. Die Fans forderten ein Köpferollen -und gleich am Tag darauf sind die ersten weitrechenden Personal-Entscheidungen in Hütteldorf gefallen: Geschäftsführer Christoph Peschek, Präsident Martin Bruckner sowie das gesamte Präsidium danken geschlossen ab. Intern ist das beschlossene Sache - eine Entscheidung dürfte aber erst in den kommenden Tagen verlautbart werden, um eine geordnete Übergabe gewährleisten zu können.

Keine Wiederkandidatur von Bruckner, folgt Marek?

Ultras. Besonders brisant ist der Abgang von Bruckner. Vor drei Jahren sprachen sich die Ultras Rapid für ihn und gegen Roland Schmid als Präsidenten aus. Jetzt hat er seine wichtigsten Unterstützer verloren, forderte der Anhang das Aus von Bruckner. Das passiert, er tritt bei der Wahl im November nicht mehr wie geplant an.

Wer Rapid in Zukunft führen soll, ist offen. Bis November könnte Bruckner die Geschicke lenken. Dann ist für den 57-Jährigen, der schon unter Vorgänger Michael Krammer im Präsidium saß, Ende. Problem: Bis vergangene Woche mussten mögliche Kandidaten ihr Antreten kundtun. Das tat aber nur eine Liste: jene von Bruckner. Nun muss das Wahlkomitee die Nennfrist für Kandidaturen nach hinten legen.

In Bruckners Regentschaft bleibt der Bau eines Trainingszentrums als Highlight hängen, sportliche Erfolge blieben aber aus. Ein möglicher Nachfolger, dessen Name in Hütteldorf herumgeistert: Ex-Stadionsprecher und die Stimme Rapids, Andy Marek.

Stadion-Bau als großer Verdienst von Peschek

Stabil. Geschäftsführer Peschek hatte seine Position seit November 2014 inne, lenkte seit damals die wirtschaftlichen Geschicke in Hütteldorf. Sein Vermächtnis bleibt das neue Stadion in Wien Hütteldorf. Und, dass Rapid trotz harten Corona-Jahren wirtschaftlich durchaus stabil aufgestellt ist.