Rapid: Schick muss Trainingscamp verlassen

Thorsten Schick muss das Rapid-Camp in Belek frühzeitig verlassen. Grund dafür ist eine Verletzung am Vorfuß.

Für die Grün-Weißen geht das laufende Trainingslager in der Türkei bei besten Bedingungen in die Endphase. Für einen ist jetzt aber schon Schluss. Wie die Hütteldorfer heute mitteilen, musste Schick wegen einer Blessur am Vorfuß bereits einige Tage vor seinen Teamkollegen die Rückreise antreten.

Wochen-Programm

Heute und morgen stehen noch mehrere Übungseinheiten auf dem Programm, bevor es am Donnerstag in die letzte Phase geht. Gleich zwei Testspiele warten auf die Mannschaft von Trainer Robert Klauß. Am Vormittag starten die Rapidler gegen den ungarischen Zweitligisten Szeged 2011 FC (9 Uhr), am Nachmittag geht es dann gegen den polnischen Rekordmeister Legia Warschau (15 Uhr) weiter (Livestream auf Rapid TV). Zur Mittagszeit geht es von Antalya retour in die Heimat.

Der 33-Jährige Schick wird die kommenden Tage nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Eine genauere Untersuchung in der Heimat sei bereits durchgeführt worden. Der Steirer könnte rund um das erste Pflichtspiel nach der Winterpause am 4. Februar im Cup-Viertelfinale gegen St. Pölten aber wieder voll ins Teamtraining einsteigen.