Rapid-Präsidium: Alles läuft für Wrabetz

Im Rennen um den Rapid-Präsidenten zeichnet sich eine überraschende Einigung ab.

Das Hickhack um die Nachfolge von Noch-Präsident Martin Bruckner erinnert Sportdirektor Zoran Barišić an den Wahlkampf von Van der Bellen & Co. um die Hofburg: "Langsam kommt es mir so vor, als ob die Rapid-Präsidentschaftswahl populärer ist als der Bundespräsidentschaftswahlkampf."

Auch wenn es hinter den Kulissen drunter und drüber geht (u. a. fordern Fans per Petition ein Comeback des scheidenden Wirtschaftschefs Peschek): Der "Einser-Kandidat" Alexander Wrabetz könnte sich bei der Wahl im Rahmen der Hauptversammlung am 26. November ähnlich klar durchsetzen wie VdB als Bundespräsident. Noch ist der Fan-Beauftragte Stefan Singer (mit u. a. Ex-Rapidler Michael Hatz als Mitstreiter) als möglicher Gegenkandidat im Rennen. Doch angesichts der zu erwartenden Chancenlosigkeit gegen die "Liste Dr. Alexander Wrabetz"(mit Rekordspieler Steffen Hofmann und Unternehmer-Milliardär Michael Tojner) könnte es im letzten Moment doch zu einer Einigung auf eine Liste kommen. Wie man aus Insiderkreisen hört, laufen im Hintergrund intensive Gespräche in diese Richtung. Möglich wäre auch, dass sich Präsidiumsmitglied Singer mit seiner Liste überhaupt zurückzieht.

Doch keine Kampf- Abstimmung wie 2019?

Damit würde Rapid eine Kampfabstimmung wie 2019 (Bruckner gegen Schmid) erspart bleiben. Barišić appelliert an Zusammenhalt: "Wir alle sollten uns darauf besinnen, dass wir es gut meinen mit Rapid." Die Entscheidung über den endgültigen Wahlvorschlag muss bis zum 4. November fallen. Barišić will mit Rapid-Siegen in den restlichen drei Herbst-Spielen für gute Stimmung sorgen und sehnt den 26. November herbei: "Wenn das neue Präsidium und der neue Präsident feststehen, kehrt endlich wieder Ruhe ein. Dann wissen wir, wie es weitergeht." (okk)