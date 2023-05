Red Bull Salzburg ist zum zehnten Mal in Folge österreichischer Fußballmeister.

Mit einem spät herausgespielten 2:1 (0:1) am Sonntag im Schlagerspiel gegen Sturm Graz wurde der insgesamt 17. Titel für den Club zwei Runden vor Schluss zur Gewissheit. Die Tore erzielten Amar Dedić (49.) und Karim Konaté (88.), Sturm war durch Jon Gorenc Stanković (40.) in Führung gegangen. Die Grazer sind fix Vizemeister und haben einen Platz in der Champions-League-Qualifikation sicher.

Seine Platzierung am Ende der Saison kennt auch der LASK bereits. Die Linzer holten bei Rapid Wien nach 0:1-Rückstand noch ein 1:1 (0:1) und können Platz drei damit nicht mehr verlassen. Die Wiener Austria verteidigte mit einem 1:1 (0:0) bei der Klagenfurter Austria Rang vier mit Erfolg und liegt weiter einen Zähler vor Rapid. Auch die Klagenfurter haben aber noch Chancen auf den vierten Platz.