Admira knöpft den Bullen ein Punkt ab

Die Admira erkämpft sich bei RB Salzburg 0:0-Remis.

Fußball-Serienmeister Salzburg ist drei Tage vor dem Champions-League-Auftritt in Lille in der Bundesliga gegen Admira nur zu einem 0:0 gekommen. Damit blieb der überlegene Tabellenführer erstmals ohne eigenen Torerfolg nach zuvor 43 Liga-Heimspielen in Serie. Rapid holte im ersten Spiel unter dem Interimstrainer-Duo Steffen Hofmann/Thomas Hickersberger einen 1:0-Heimsieg in Überzahl gegen Altach und ist vor den Sonntagspielen Fünfter.

Der dritte Heimsieg der Hütteldorfer in Folge war gleichbedeutend mit der vierten Niederlage für die Vorarlberger in den jüngsten sechs Partien. Ried besiegte Hartberg zuhause mit 1:0 und schob sich vorerst auf den vierten Platz nach vor. Hartberg verlor nach fünf ungeschlagenen Auswärtspartien erstmals wieder.