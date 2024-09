Bullen holen 17-jährigen Gadou von PSG

Joane Gadou ist der neueste Zugang im Pool vielversprechender Jungspieler von Red Bull Salzburg.

Am Dienstag gab der heimische Ligakrösus die Verpflichtung des 17-jährigen Innenverteidigers von Paris Saint-Germains U19 bekannt, der Franzose erhielt einen Vertrag bis Sommer 2027. Laut eines Berichts des französischen Portals "RMC Sport" sollen die "Bullen" rund 10 Millionen Euro für Gadou überweisen, der damit einen neuen PSG-Rekord für einen Nachwuchsspieler markieren würde.

Noch kein Profi-Einsatz

Für die PSG-Profis absolvierte Gadou noch keinen Einsatz, der mehrfache Nachwuchs-Teamspieler Frankreichs trainierte in der Saison 2023/24 aber regelmäßig mit der ersten Mannschaft des Salzburger Champions-League-Gegners (10. Dezember in Salzburg) und stand auch dreimal im Kader. In Salzburg herrscht derzeit freilich kein Mangel in der Defensivzentrale. Hier stehen Trainer Pepijn Lijnders Samson Baidoo, Kamil Piatkowski, Hendry Blank, John Mellberg und Bryan Okoh zur Verfügung.

Sportdirektor schwärmt

"Joane Gadou ist ein absolutes Top-Talent, der viele verschiedene Möglichkeiten für den nächsten Karriereschritt hatte, sich aber für uns und unseren Salzburger Weg entschieden hat", sagte Sportdirektor Bernhard Seonbuchner über den 1,95-m-Mann. "Wir werden zukünftig sicher sehr viel Freude an ihm haben und geben ihm die nötige Zeit und Unterstützung für eine optimale Entwicklung bei uns."