Salzburg-Star vor Wechsel in die Serie A

Salzburgs Abwehrchef Strahinja Pavlovic steht unmittelbar vor einem Transfer zum italienischen Fußball-Großclub AC Milan.

Der 23-jährige Serbe hat die Erlaubnis erhalten, vor Ort mit einem anderen Club zu verhandeln, und fehlte daher am Montag beim Training von Österreichs Vizemeister. Das bestätigte ein Clubsprecher am Nachmittag der APA. Als Ablösesumme sind knapp 20 Millionen Euro im Gespräch. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Marke noch leicht überschritten werden.

Auf persönlicher Ebene soll sich Pavlovic laut italienischen Medienberichten mit Milan bereits seit Wochen einig sein. Der Innenverteidiger habe Salzburg signalisiert, das Angebot der "Rossoneri" annehmen zu wollen. Eine endgültige Entscheidung könnte laut APA-Informationen bereits am Dienstag folgen. Pavlovic wäre der erste große Verkauf der Salzburger in diesem Sommer. Um 20 Mio. Euro und mehr haben die "Bullen" im vergangenen Jahrzehnt bereits zehn Spieler ins Ausland verkauft.

Kein Wechsel im Winter

Pavlovic war im Sommer 2022 für kolportierte 7 Mio. Euro Ablöse von AS Monaco nach Salzburg gewechselt. Beim damaligen Serienmeister war er nicht nur auf Anhieb Stammspieler, sondern schnell auch Leistungsträger. Mit seiner Kampfkraft und Zweikampfhärte ist der Linksfuß auch im serbischen Nationalteam gesetzt. Pavlovic hatte bereits im vergangenen Winter mit einem Wechsel in eine große Liga geliebäugelt, dem hatte Salzburg aber noch einen Riegel vorgeschoben.

Diesen Sommer könnten noch weitere Abgänge folgen. Besonders Pavlovics Abwehrkollege Oumar Solet ist ein Kandidat, wäre der Franzose wegen seines Vertragsendes doch in einem Jahr ablösefrei zu haben. Bis Transferschluss in den Topligen am 30. August könnte Salzburgs Sportdirektor Bernhard Seonbuchner noch eine ansprechende Summe für den 24-Jährigen lukrieren. Als mögliche Interessenten wurden unter anderen bereits Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, AS Roma und zuletzt Villarreal kolportiert.