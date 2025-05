Transfer-Coup fix: Red Bull Salzburg verpflichtet Bayern-Star Krätzig

Jetzt is es offiziell: Red Bull Salzburg sichert isch die Dienste von Bayern-Talent Frans Krätzig.

Wenige Tage nach Ende der Meisterschaft kann Vizemeister Red Bull Salzburg den ersten Transfer-Hammer verkünden. Die Bullen sichern sich die Dienste des Bayern-Talents Frans Krätzig.

Der 22-Jährige kennt die heimische Bundesliga, war bereits im Frühjahr 2024 an die Wiener Austria verliehen und überzeugte dort mit 17 Spielen. In der Mozartstadt erhält der Absolvent des Bayern-Campus einen Vertrag bis Juni 2026.

Debüt in den USA

Krätzig steigt laut Salzburg-Angaben bereits mit der Vorbereitung auf die FIFA Club-WM am 9. Juni ins Mannschaftstraining ein. "Mit Frans Krätzig haben wir einen Neuzugang mit einer ausgezeichneten fußballerischen Grundausbildung und großer Spielintelligenz verpflichten können", sagte Rouven Schröder, Salzburgs Geschäftsführer Sport, über den variabel einsetzbaren Akteur.

"Ich möchte dem FC Red Bull Salzburg helfen, dorthin zu kommen, wo der Klub schon war und wo er auch hingehört. Ich habe hier eine tolle Plattform, die will ich auch für meine weitere Karriere nutzen und ihr einen Boost verleihen. Dafür ist es wichtig, dass ich mich möglichst rasch ins Team integriere und schnell in der neuen Stadt ankomme. Ich will hier über längere Zeit ein Zuhause finden", meint Krätzig in der Aussendung der Salzburger.