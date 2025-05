Frenkie Schinkels: »Ich glaube Sturm-Coach Säumel kein Wort«

oe24-Experte Frenkie Schinkels: So läuft das spannendste Bundesliga-Finale aller Zeiten

Ich muss zugeben: Bei meiner Titel-Prognose Ende April („So wird Austria Meister“) hatte ich wohl die violette Brille auf. Mit der Derby-Niederlage am 11. Mai gegen Rapid habe ich meine ausgedruckte Vorhersage zerknüllt und die Toilette runtergespült. Aber jetzt hat die Austria doch noch realistische Chancen auf den ersten Meistertitel seit 2013. Wettanbieter admiral.at bietet dafür nur mehr das Vierfache des Wetteinsatzes (Quote: 4,35).

Schauplatz Favoriten Austria wird gewinnen

Im „geilen Finale daheim“, wie es Goalgetter Dominik Fitz bezeichnet, wird die Austria am Samstag gegen Blau-Weiß Linz nichts anbrennen lassen. Die Lockerheit, die vielleicht dadurch entstand, dass die Jungs am Verteilerkreis – genauso wie ich – wohl nicht mehr wirklich an ihre Chance geglaubt haben und mit dem Kopf bereits im Urlaub waren, half vermutlich. Die Spieler werden jetzt locker und zugleich fokussiert an die Sache herangehen. Mein Tipp: Sie werden hoch gewinnen. Aber leider ...

Graz Liebenau: Matchball liegt bei Sturm

... wird es letztlich trotzdem nicht reichen. OBWOHL: Man kann den Druck, den Sturm plötzlich hat, fast spüren. Wenn Trainer Jürgen Säumel nach dem 1:3 gegen Rapid sagt, dass „nichts passiert ist“ und meint, Ruhe zu bewahren, glaub ich ihm kein Wort. Den „Strich“, den der Jürgen in der Hose hat, kann ich fast bis St. Pölten riechen. Der Rucksack, mit dem die Sturm-Spieler in der Merkur Arena auflaufen, ist gewaltig.

Ein Blick auf die Titelquote von 1,20 zeigt, dass offenbar ganz Österreich erwartet, dass Sturm am Samstag daheim den Sack zumacht.

Auf der anderen Seite haben wir den laut Wettquote 14:1-Außenseiter WAC, der letzten Sonntag gegen die Austria ebenfalls gepatzt hat. Trotzdem sind die Wolfsberger im Rennen geblieben. Trainerfuchs Didi Kühbauer hält den Ball bewusst flach. Ich traue ihnen sogar einen Sieg in Graz zu.

Trotzdem liegt der Matchball ganz klar bei Sturm. Der regierende Meister hat auch diesmal die besten Karten – weil die Austria gegen BW Linz gewinnen wird.

Ich tippe auf ein Unentschieden in Graz. Das reicht Sturm. Leicht möglich, dass der gegen Rapid unglücklich agierende Otar Kiteishvili als bester Spieler im Hexenkessel Graz Liebenau den Unterschied macht. Verdient hätte er sich‘s allemal.

Eigentliche Sensation: Salzburg ist nirgendwo

Egal, wer das Rennen machen wird: Die wahre Sensation ist, dass Red Bull Salzburg als Topfavorit mit dem teuersten Kader beim spannenden Titel-Dreikampf nur Zuschauer ist.Im Red-Bull-Fußballimperium läuft derzeit alles falsch. Die haben ihre Linie verloren, und das gilt auch für RB Leipzig. Die Flüüügel, die der Red-Bull-Zaubertrank einst verliehen hat, wurden den Bullen gewaltig gestutzt. Aber man darf sich nicht wundern: Bei der aktuellen Philosophie mit kaum Österreichern im Kader und lahmender Nachwuchsarbeit hapert‘s plötzlich an allen Enden.