TV-Hammer um Titel-Showdown in Bundesliga

Die heimishcen Fußball-Fans können sich nächsten Samstag auf ein packendes Titel-Finale in der Bundesliga freuen.

Es ist angerichtet für die Thriller-Entscheidung - auch im heimischen Free-TV! Wenn Sturm am Samstag (ab 17 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den WAC um den Titel kämpft, wird die Merkur Arena in Graz Liebenau mit knapp 17.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

Für den ORF, der in der Liga-Schlussphase nur noch für ein Spiel die Übertragungsrechte besaß und alles auf den Gipfel in der letzten Runde gesetzt hat, bewies damit letztlich einen guten Riecher. Zusätzlich wird die Partie natürlich auch vom Hauptrechte-Inhaber Sky übertragen.

Pech für ORF-Fans nur bei Austria-Sensation

Der Gipfel Sturm – WAC ist in jedem Fall das Schlüsselspiel. ABER: Sollte WAC gegen Sturm gewinnen, würde die Austria mit einem Sieg im zeitgleich ausgetragenen Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz als lachender Dritter den Meisterteller abstauben.

Und wo wird die Meistertrophäe am Samstag warten? Üblich ist, dass der „Einserteller“ für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass die Entscheidung in Graz fällt, auch in der Merkur Arena auf die Übergabe wartet.

Für die unwahrscheinlichere Möglichkeit des Titelgewinns der Austria wird ein, sich vom Original kaum unterscheidendes Duplikat in die Generali Arena geliefert. Die Partie Austria – Blau-Weiß gibt‘s übrigens auf Sky in voller Länge (plus Konferenz). Alles klar für den Entscheidungs-Thriller?