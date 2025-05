Titel-Thriller in der Bundesliga! Drei Teams hoffen noch auf Meister-Coup

Die Meister-Entscheidung in der Bundesliga ist vertagt. Weil Sturm Graz bei Rapid Wien patzt kommt es am letzten Spieltag zum Mega-Showdown.

Die Entscheidung über den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga fällt tatsächlich in der letzten Runde. Durch den 3:1-Sieg von Rapid gegen Tabellenführer Sturm Graz und die gleichzeitige 1:2-Niederlage von Verfolger WAC gegen die Austria können am Samstag noch drei Klubs Meister werden.

3:1! Rapid verschiebt Sturm-Meisterfeier

Schauplatz Weststadion. Die Ausgangsposition: Mit einem Auswärtssieg gegen Rapid könnte Sturm vorzeitig den Titel fixieren. Doch die Grün-Weißen haben etwas gegen eine Meisterparty in ihrem Wohnzimmer. Dabei beginnt Sturm stark, Jungstar Grgic vergibt die erste Topchance (12.). Ein Kiteishvili-Fehlpass leitet das 1:0 für Rapid ein: Bolla kommt an den Ball und hämmert den Ball aus 20 m via Querlatten-Innenseite zum 1:0 ins Netz (21.).

Kurz später vergibt Grgic die nächste Chance (23.), Hedl rettet vor Horvat (39.). Dann lässt sich Guido Burgstaller feiern: Weiter Abschlag von Hedl, Wüthrich köpft „Burgi“ vor die Beine, der zieht zum 2:0 ab (41.). Das zurückgekehrte Opfer einer Prügelattacke jubelt in seinem letzten Heimspiel für Rapid – wie kitschig!

Sturm-Bomber Grgic macht die Partie mit dem Tor zum 1:2 zum Thriller (63.). Sturm drängt auf den Ausgleich, doch Bolla schafft die Vorentscheidung: Nach seinen Einwurf und schlechten Abwehr-Aktionen der Grazer nützt der Rapid-Ungar im Nachschuss seine Chance zum 3:1 (78.).

1:2 – WAC zeigt gegen Austria Nerven

Schauplatz Wolfsberg: Sturm-Verfolger WAC und die Austria (mit noch Mini-Titelchancen) gehen torlos in die Pause. Nach Seitenwechsel überschlagen sich die Ereignisse: Ausgerechnet Ex-WAC-Stürmer Maurice Malone schießt die Austria mit einem Flachschuss mit 1:0 in Führung (47.). Nur drei Minuten später steht‘s 2:0 für die Violetten: Dominik Fitz bringt einen Ecbaall, Manfred Fischer köpfelt zum 2:0 ein (50.).

Doch der nach Seitenwechsel von Trainer Kühbauer eingewechselte „Joker“ Ervin Omic bringt den WAC zurück ins Spiel: Nach einer tollen Parade von WAC-Goalie Polster gegen Malone schalten die Kärntner blitzschnell. Matic bedient Omic per Kopf, der köpfelt zum 2:1 ein (62.). Diabate gelingt fast der Ausgleich – Latte (67.).

Die Meister-Szenarien

So wird Sturm Meister: Die Grazer haben ihr Schicksal als einziges Team selbst in der Hand. Wenn der Titelverteidiger am letzten Spieltag (Samstag, 17 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den WAC gewinnt ist man erneut Meister.

So wird WAC Meister: Die Kärntner träumen weiter vom Double. Mit einem Sieg gegen Sturm und zeitgleich einem Punktverlust der Austria gegen BW Linz schafft die Kühbauer-Truppe das große Fußball-Wunder.

So wird Austria Meister: Die Veilchen haben die schwerste Ausgangslage. Man muss gegen BW Linz (Samstag, 17 Uhr im LIVE-TICKER) gewinnen und zugleich auf einen Sieg des WAC in Graz hoffen.

Zum Abschluss gibt es in Salzburg den Klassiker zwischen Salzburg und Rapid. Die Mozartstädter wollen dort die historisch schlechteste Saison seit dem Red-Bull-Einstieg verhindern.