Showdown um Spitze: Bullen sagen LASK den Kampf an

Die Bullen wollen am Sonntag (ab 17 Uhr) im Kracher die Führung vom LASK zurückerobern.

Zwei Runden vor der Winterpause ist ein Dreikampf um die Winterkrone entbrannt: Leader LASK, Salzburg und Rapid trennt jeweils nur ein Punkt. Während die Hütteldorfer gegen Tirol im Fernduell lauern, steigt in Salzburg der Showdown zwischen dem Top-Duo der Liga.

Marsch: "Wir sind bereit für großartigen Kampf"

"Wir haben großen Respekt vor dem LASK", betonte Bullen-Coach Jesse Marsch. Weil sein Team überraschend 0:1 der Admira unterlag, waren die Linzer zuletzt an die Spitze gestürmt. "Der Tabellenstand ist nicht so wichtig" so Marsch. Dennoch stellte er klar: "Wir sind bereit für einen großartigen Kampf, wir brauchen all unsere Leidenschaft!"

Siegesserie gibt Linzern Selbstvertrauen

Denn der LASK kommt mit breiter Brust in die Mozartstadt. Während die Bullen nur eines ihrer letzten vier Liga-Spiele gewannen, sind die Linzer sechs Spiele unbesiegt, feierten dabei fünf Siege. Anders als Salzburg (0:2 gegen Atlético) gelang trotz vorzeitigem Ausscheiden im Europacup mit 3:1 in Rasgrad auch die Generalprobe.

"Wir waren unglaublich dominant", so Trainer Dominik Thalhammer, der sich mit dem LASK nun zum Winterkönig krönen will. Salzburgs Mittelfeldmotor Zlatko Junuzovic ist gewarnt: "Sie spielen sehr intensiv, kommen über Mentalität und Lauf bereitschaft -also ähnlich wie wir. Von dem her wird es ein enges Spiel, ein harter Kampf." Der Showdown um die Spitze ist eröffnet!