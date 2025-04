Das ist der neue Rapid-Trainer Stefan Kulovits: Spitzname Kampfgelse

Er übernimmt Rapid in einer extrem schwierigen Phase.

Jetzt muss er’s richten! Nach dem Aus von Trainer Robert Klauß übernimmt Stefan Kulovits das Ruder beim kriselnden SK Rapid Wien – und das bis zum Saisonende!

Herzog erfand den Spitznamen

Der Mittelfeld-Motor ist bei den Hütteldorfern kein Unbekannter: 252 Einsätze im Rapid-Dress, später noch 136 Spiele für den SV Sandhausen in der 2. Bundesliga. Kulovits war auf dem Platz nie ein Künstler, aber ein Kämpfer – dafür verpasste ihm Andreas Herzog den legendären Spitznamen „Kampfgelse“!

Fünf Endspiele für Europa

Bereits im Jänner 2022 kehrte Kulovits zurück zu Rapid, betreute zunächst die Amateure und war zuletzt Teil des Trainerteams von Klauß. Jetzt ist der 42-Jährige Chefcoach, der am 19. April Geburtstag feierte – zumindest vorerst.Die Mission ist klar: Europa oder nix! Rapid will unbedingt einen internationalen Startplatz ergattern. Und dafür bleiben nur noch fünf Spiele! Das erste Endspiel steigt am Sonntag gegen BW Linz, danach folgen die Kracher gegen WAC, Austria, Sturm und RB Salzburg.

Leidenschaft, Herz und Einsatz

Die Herausforderung ist groß, der Druck noch größer – doch Kulovits kennt den Verein, die Ansprüche und die Erwartungen der grün-weißen Fanszene. Und: Er bringt genau das mit, was Rapid jetzt braucht – Leidenschaft, Einsatz und 100 Prozent Herzblut! Fakt ist: Die "Kampfgelse" steht jetzt an vorderster Front – und soll Rapid doch noch auf den Europacup-Kurs bringen!