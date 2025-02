Rapid: "Keine Eile" bei Vertragsverlängerung mit Klauß

Robert Klauß erlebt beim Rekordmeister aktuell eine schwierige Phase.

55 Spiele, 26 Siege, 15 Remis und 14 Niederlagen - so lautet die Bilanz des 40-jährigen Deutschen auf der grün-weißen Trainerbank. Vor allem die letzte Niederlage, das 1:2 gegen den LASK, sorgt in Hütteldorf für erhöhte Alarmbereitschaft.

Vertrag läuft bis Juni 2026

Grund: Es war die dritte Niederlage in Folge und markiert den schlechtesten Start in eine Bundesliga-Frühjahrssaison. Aktuell wackelt nicht nur die Teilnahme an der Meistergruppe. Wie man aus Rapid-Kreisen hört, sind die geplanten Gespräche um eine Vertragsverlängerung von Klauß auf Eis gelegt. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2026.

Verschiedene Signale

Zur Erinnerung: Anfang Februar bestätigte Sportboss Markus Katzer dass es zu diesem Thema "lose" Gespräche gebe. Vor dem Wiener Derby gegen die Austria (1:2) ließ Katzer wissen, dass man mit dem neuen Deal "keine Eile" habe. Angesichts der momentanen Tabellen-Situation ist offenbar Vorsicht geboten. Allerdings kann sich das Blatt auch wieder schnell wenden. Rapid steht im Achtelfinale der Conference League und kann aus eigener Kraft die Top-6 in der Bundesliga fixieren.

Starke Bilanz gegen Altach

Voraussetzung dafür ist, dass die Klauß-Mannschaften die Negativ-Serie so schnell wie möglich beenden. Der nächste Gegner ist der Tabellen-Letzte Altach. Gegen die Vorarlberger gab es zuletzt sechs Siege in Folge.