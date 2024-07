× Rapid: So sieht das neue Trikot aus

Pünktlich vor dem Duell in der Europa-League-Qualifikation gegen Wisla Krakau (Do., 18 Uhr, ORF1) präsentiert der SK Rapid das neue Auswärtsdress.

Zusammen mit den Ausstattern PUMA und 11teamsports wurde wie auch schon beim diesjährigen Heimtrikot ein individuelles Design gestaltet, welches es in dieser Form in der Vereinsgeschichte noch nicht gab. Die Grün-Weißen werden in der Ferne somit künftig in Weiß auflaufen, die historischen Gründungsfarben Blau und Rot – die traditionell beim Auswärtstrikot eingebunden sind – stellen das zentrale Merkmal in der Mitte des Trikots dar. Die neue Wäsch‘ für die Saison 2024/25 ist ab sofort online unter rapidshop.at sowie in den Fanshops des SK Rapid erhältlich.

© SKRapid ×

Marcus Knipping, Geschäftsführer Wirtschaft der SK Rapid GmbH: „Mir wurde in meinem ersten Jahr beim SK Rapid sehr rasch bewusst, welch‘ enorm wichtige Rolle die Vereins- und speziell auch die Gründungsfarben für den gesamten Klub, aber auch die Fans, einnehmen. Daher ist es für mich mehr als selbstverständlich, dass auch die Trikots unserer Teams weiterhin diese Farben repräsentieren. Umso schöner ist es, dass wir gemeinsam mit unseren Ausstattern dieses individuelle Design für die kommende Saison umsetzen konnten und ich würde mich sehr freuen, wenn viele Rapid-Fans damit in Zukunft in ganz Österreich und darüber hinaus zu sehen sind!“

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid: „Es freut mich, dass wir erstmals seit acht Jahren wieder ein Auswärtstrikot mit einem mehrheitlich weißen Farbanteil tragen werden, wenngleich die Gründungsfarben dennoch eine wesentliche Rolle spielen. Mit ihrer zentralen Position verweisen sie speziell im Jubiläumsjahr auf unsere Verbundenheit mit den Anfängen des SK Rapid.“