Abstiegskampf: Großer Druck auf St. Pölten

St. Pölten gegen Ried heute Abstiegskampf pur! Großer Druck liegt auf spusu St. Pölten.

spusu St. Pölten muss heute im Heimspiel gegen die SV Ried eine Reaktion zeigen. Fünf Spiele sind noch zu absolvieren und derzeit liegt St. Pölten am Tabellenende - mit zwei Punkten Rückstand auf die Admira.

Trotz guter Leistung belohnten sich die Wölfe am Samstag in Ried nicht, verloren 1:2. Der Druck wird immer größer. Noch dazu ist Ried in Fahrt: Mit bisher elf Punkten sind die Wikinger das erfolgreichste Team der Quali-Gruppe.

Das brisante Abstiegsduell heute um 18:30 HIER im Sport24-LIVE-Ticker!