Tag der Wahrheit in Favoriten: Am Freitag entscheidet Peter Stöger über seine Austria-Zukunft.

In Favoriten ist kommt der Tag der Wahrheit: Sagt Peter Stöger Ja zur Austria? Der Vertrag des 54-Jährigen läuft mit Saisonende aus. Zuletzt betonte Stöger: "Die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Sport sind nicht kompatibel mit dem, was man nach außen hin als Zielsetzung kommuniziert hat." Die neue Sponsorengruppe Insignia rief zuletzt die Champions-League-Teilnahme als Ziel aus. "Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, ich schaffe das nicht", so Peter Stöger. Zuletzt wartete er auf einen Schritt der Austria in seine Richtung. "Ich muss schauen, ob ich mich im neuen Konzept wiederfinde."

Hensel sucht das Gespräch mit Stöger

Am Freitag findet ein Gespräch mit Präsident Frank Hensel statt. Dieser betonte zuletzt stets, mit Stöger weitermachen zu wollen. Doch will dieser das auch? In Kürze gibt es Klarheit.