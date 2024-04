Sturm Graz siegt in Hartberg und schließt auf Salzburg auf

Sturm Graz macht die Liga wieder spannend! Mit einem souveränen 3:1-Sieg in Hartberg am Sonntag schließen die Grazer auf Tabellenführer der Admiral Bundesliga FC Salzburg auf.Prass (9.), Kiteishvili (62./Elfer) & Gorenc-Stankovic (90.) sorgen für den Sieg.

Sechs Runden vor Schluss ist damit der Kampf um den Meistertitel völlig offen. Hartberg (18 Punkte), für das Donis Avdijaj netzte (73.), bleibt Sechster. Auf die Oststeirer kommt nun ein LASK-Doppel zu. Zunächst gastiert der TSV am kommenden Sonntag in Linz, bevor der Club am Mittwoch darauf Heimvorteil hat. Bei den Grazer beginnen die Rapid-Wochen, inklusive Cup warten bis 1. Mai drei Duelle mit den Hütteldorfern, der Anfang wird am Freitag in Graz gemacht.

5.000 Fans sahen guten Hartberg-Start

Beim TSV kehrten die in der Vorwoche gesperrten Avdijaj, Manuel Pfeifer und Mamadou Sangare in die Startelf zurück, bei den Grazern durfte Gorenc Stankovic nach Ablauf seiner Rot-Sperre wieder mitwirken. Die 5.000 Zuschauer in der ausverkauften Profertil-Arena sahen bei sommerlichen 30 Grad einen intensiven Beginn, die Gastgeber gaben nach drei Minuten den ersten Warnschuss durch Avdijaj ab.

Prass eröffnet Tor-Sturm

TSV-Coach Markus Schopp hatte auf eine Gegentreffer-freie Anfangsphase gegen aggressive Grazer gehofft, das misslang. Zunächst klärte sein Torhüter Raphael Sallinger noch in höchster Not gegen Mika Biereth (8.), doch kurz darauf war er geschlagen. Dimitri Lavalee bediente Tomi Horvat, der für Prass ablegte. Der 22-Jährige spazierte durch den Hartberger Strafraum, schoss mit links ein und bejubelte seinen fünften Saisontreffer in der Liga.

Kiteishvili erhöht auf 2:0

Beide Teams gingen zwar weiterhin ein forsches Tempo, Hochkarätiges in Tornähe blieb allerdings aus. Das sollte sich auch erst nach der Pause wieder ändern. Während die Gastgeber eine Gelegenheit durch Dominik Prokop liegen ließen (57.), scheiterte Biereth nach einem Fehler der Hartberger Hintermannschaft allein vor Sallinger mit einem Schuss in dessen Gesicht (61.). Den Abpraller schnappte sich erneut der Däne und wurde schließlich von Ousmane Diakite im Strafraum gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kiteishvili, für den Georgier war es ebenfalls das fünfte Saisontor.

Avdijaj lässt mit Tor Hartberger hoffen

Doch Hartberg kam zurück in die Partie. Nach einer Balleroberung fand die Schopp-Elf zügig den Weg vors Grazer Tor, Avdijaj erzielte nach einem Doppelpass mit - dem leicht Abseits-verdächtigen - Jürgen Heil den Anschlusstreffer. Das Match war nun wieder offen - allerdings nur kurz.

Stankovic macht den Deckel drauf

Ein Tor des eingewechselten Amady Camara zählte wegen einer klaren Abseitsstellung nicht (81.), wenig später machte es Gorenc Stankovic per Kopf nach einem Eckball besser. Sturm hat damit zwei der drei Saison-Duelle mit den Hartbergern für sich entschieden.