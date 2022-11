Sturm Graz hat den Vertrag mit Angreifer Mohammed Fuseini langfristig bis 2026 verlängert.

Der 20-Jährige kam im Herbst in der Fußball-Bundesliga erstmals für den Vizemeister zum Einsatz, auch in der Europa League und im ÖFB-Cup erhielt Fuseini Spielminuten. Zwei Tore gelangen dem Ghanaer dabei in fünf Partien in der Liga.