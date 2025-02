2:2 – Austria verpasst Tabellenführung, Sturm Graz die Cup-Revanche

Sturm Graz bleibt Tabellenführer! Im direkten Duell mit Verfolger Austria Wien trennen sich beide Teams mit 2:2. Die Austria verpasst damit den Sprung an die Spitze.

Sturm Graz bleibt an der Spitze der Bundesliga, musste sich aber im Heimspiel gegen Austria Wien mit einem 2:2 begnügen. Die Grazer führten zweimal, doch die Austria zeigte Moral und rettete vor 15.177 Zuschauern in der Merkur Arena einen Punkt.

Nach einer chancenarmen Anfangsphase nahm die Partie Fahrt auf. Bakery Jatta brachte Sturm in der 29. Minute in Führung, nachdem Austrias Keeper Samuel Sahin-Radlinger einen Schuss von William Böving nur nach vorne abwehren konnte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nik Prelec köpfte eine Fitz-Flanke in der 37. Minute zum 1:1 ein.

Nach der Pause brachte Böving die Grazer mit einem Distanzschuss aus 25 Metern in der 60. Minute erneut in Front. Doch erneut kam die Austria zurück: Dominik Fitz verwandelte in der 74. Minute einen Foul-Elfmeter und sicherte den Wienern das Remis.

Die stimmen zum Spiel

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer):

"Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden, trotzdem kann ich der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir hatten mehr Chancen, leider haben wir uns nicht mit einem Sieg belohnt."

Stephan Helm (Austria-Trainer):

"Es war ein attraktives Spiel, alles war drin. Am Ende hätten wir vielleicht sogar mehr mitnehmen können, aber das Unentschieden geht in Ordnung."

Austria-Serie hält – Sturm ohne Cup-Revanche

Sturm baute seine ungeschlagene Serie in der Liga auf elf Spiele aus, verpasste aber die Revanche für das 0:2 im ÖFB-Cup gegen die Austria. Die Wiener wiederum sind seit elf Pflichtspielen ungeschlagen, mussten aber erstmals nach zehn Siegen wieder Punkte abgeben.