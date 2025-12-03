3:1 – WSG holt ersten Sieg gegen Meister Sturm

Die WSG Tirol hat das Nachtragsspiel in der Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Tiroler gewannen beim SK Sturm Graz mit 3:1 und holten erstmals nach 14 Bundesliga-Partien gegen Sturm einen Sieg.

Die WSG Tirol feierte einen historischen 3:1-Auswärtssieg beim SK Sturm Graz. In der mit 10.021 Zuschauern besetzten Merkur Arena entschied die WSG das Bundesliga-Nachtragsspiel der 4. Runde für sich und holte erstmals nach 14 Bundesliga-Partien gegen Sturm einen Sieg.

Sturm geht in Führung, doch Aiwu sieht Rot

Sturm Graz ging in der 38. Minute durch Tomi Gorenc Stankovic mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Pause erhielt Sturm-Verteidiger David Aiwu in der 44. Minute die rote Karte wegen eines Fouls.

WSG dreht Spiel in zweiter Hälfte

In der zweiten Hälfte drehte die WSG Tirol das Spiel. Baden Frederiksen erzielte in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1. Alexander Taferner brachte die Gäste in der 67. Minute mit 2:1 in Führung.

Baden Frederiksen machte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar. Das 3:1 war der Endstand in Graz.