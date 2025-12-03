Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Sturm Graz
sturm graz kiteshvili
© gepa

Bundesliga

3:1 – WSG holt ersten Sieg gegen Meister Sturm

03.12.25, 22:25
Teilen

Die WSG Tirol hat das Nachtragsspiel in der Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Die Tiroler gewannen beim SK Sturm Graz mit 3:1 und holten erstmals nach 14 Bundesliga-Partien gegen Sturm einen Sieg.

Die WSG Tirol feierte einen historischen 3:1-Auswärtssieg beim SK Sturm Graz. In der mit 10.021 Zuschauern besetzten Merkur Arena entschied die WSG das Bundesliga-Nachtragsspiel der 4. Runde für sich und holte erstmals nach 14 Bundesliga-Partien gegen Sturm einen Sieg.

Sturm geht in Führung, doch Aiwu sieht Rot

Sturm Graz ging in der 38. Minute durch Tomi Gorenc Stankovic mit 1:0 in Führung. Doch kurz vor der Pause erhielt Sturm-Verteidiger David Aiwu in der 44. Minute die rote Karte wegen eines Fouls.

WSG dreht Spiel in zweiter Hälfte

In der zweiten Hälfte drehte die WSG Tirol das Spiel. Baden Frederiksen erzielte in der 53. Minute den Ausgleich zum 1:1. Alexander Taferner brachte die Gäste in der 67. Minute mit 2:1 in Führung.

Baden Frederiksen machte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar. Das 3:1 war der Endstand in Graz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden