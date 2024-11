Medien berichten: Hoffenheim plant Ilzer-Coup!

Sturm Graz droht nach Sportgeschäftsführer Andreas Schicker auch Coach Christian Ilzer an die TSG Hoffenheim zu verlieren.

Österreichs Meister Sturm Graz muss um Erfolgs-Coach Christian Ilzer zittern. Der 47-Jährige gilt zurzeit als Top-Kandidat auf den Trainer-Posten beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim. Es wäre nicht das erste Mal, dass es einen am Double-Triumph der vergangenen Saison Beteiligten nach Hoffenheim zieht. Neben Star-Verteidiger Alexander Prass steht auch Sportgeschäftsführer Andreas Schicker mittlerweile im Dienste der TSG. Kommt es nun zu einer Wiedervereinigung des Erfolgsduos Schicker-Ilzer?

Matarazzo steht vor Aus

Zuvor muss der Chefposten allerdings noch geräumt werden - den hat zurzeit noch US-Amerikaner Pellegrino Matarazzo inne. Derzeit läuft es in der Bundesliga jedoch alles andere als reibungslos für Prass und Co., was Rang fünfzehn in der Tabelle verdeutlicht. Allerdings soll die Trennung bereits beschlossen und am Montag verkündet werden, so Sky-Reporter Florian Plettenberg.

???????? More on our excl. news: Talks between TSG Hoffenheim with Andreas Schicker and Christian #Ilzer (Sturm Graz) have already taken place ✔️



He’s the desired top candidate for Hoffenheim.



The announcement of the dismissal of Pellegrino Matarazzo is expected today.



Hoffenheim… pic.twitter.com/Rvpmqgls11 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 11, 2024

Auch Schicker weiß, dass man sich zurzeit in einer schwierigen Situation befindet, wie er gegenüber DAZN verriet. "Er hat gute Arbeit verrichtet, aber trotzdem ist es so, dass wir nach zehn Spielen nur neun Punkte haben. Wenn du diesen Schnitt spielst, bist du in Abstiegsgefahr, der Schnitt ist nicht ausreichend." Zwischen Schicker und Ilzer sollen bereits Gespräche stattgefunden haben. Allerdings steht der Steirer noch bis 2026 unter Vertrag bei den "Blackies". Sturm und Hoffenheim müssten also noch über eine Ablösesumme verhandeln.