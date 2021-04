Sturm greift in Hit gegen LASK nach Platz 3

Sturm kämpft heute um den 3. Rang und das Ende einer Negativserie gegen den LASK.

0:0 bei Rapid, 0:1 gegen den WAC - trotz guten Leistungen gab es für Sturm zuletzt wenig zum Jubeln. Das soll sich heute ändern, die Grazer empfangen den LASK im Kampf um Rang 3 (ab 17 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). "Das wird ein richtungsweisendes Duell. Wir sind hoch motiviert", stellt Coach Christian Ilzer klar. Bauen will er heute auf die Heimbilanz: In den ersten 13 Spielen in der Merkur-Arena feierte Sturm schon neun Siege so viele waren in diesem Jahrtausend zum selben Zeitpunkt der Saison noch nie. Positiv für die Grazer: Goalgetter Kelvin Yeboah ist nach seiner Rot-Sperre wieder einsatzbereit.

LASK gewann letzten fünf Duelle ohne Gegentore

Der LASK hingegen reist nach Graz, um Platz 2 zu verteidigen - und eine sensationelle Serie weiter auszubauen. Gegen Sturm gewannen die Oberösterreicher die letzten fünf Duelle, alle ohne Gegentreffer (Tore: 12:0). Coach Dominik Thalhammer selbstbewusst: "Wir haben in den Duellen gegen Sturm gut performt und die volle Punkteausbeute geholtdiesen Trend wollen wir am Sonntag fortsetzen."