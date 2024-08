Sturm peilt gegen Klagenfurt zweiten Saisonsieg an

Für Sturm Graz haben im Duell mit Austria Klagenfurt am Samstag (17 Uhr, Sky) sowohl der Gegner als auch der Spielort eine besondere Bedeutung.

Der kommende Gegner sowie auch der Spielort erwecken bei Double-Sieger Sturm Graz wohl besondere Erinnerungen. In der letzten Runde der Vorsaison krönten sich die Grazer mit einem 2:0-Erfolg gegen Austria Klagenfurt zum Meister, knapp ein Monat davor im Wörthersee-Stadion gegen Rapid zum Cupsieger. Am Samstag (ab 17Uhr im Sport24-Liveticker) ist Sturm in der dritten Runde der Fußball-Bundesliga erneut in Kärntens Landeshauptstadt zu Gast.

Klagenfurt kein einfacher Gegner

Dort peilt die Elf von Christian Ilzer den zweiten Saisonsieg an. Nach einem missglückten Auftakt bei Rapid durfte Sturm im Steirer-Derby verdientermaßen aufatmen. "Der Sieg gegen Hartberg hat gutgetan und war auch die Bestätigung, dass alles in die richtige Richtung geht", erklärte Trainer Ilzer.

Mit Klagenfurt warte nun ein unangenehmer Gegner, die Stärken seien trotz des Kaderumbruches nicht verloren gegangen. "Trotzdem fahren wir in die Nachbarschaft mit dem klaren Vorsatz, dort eine sehr gute Leistung auf den Platz zu bringen und zu gewinnen", sagte Ilzer, dessen Team in der Bundesliga nur eines der zwölf Duelle mit den Kärntnern verloren hatte.

Virus suchte Sturm heim

Sorgen bereitete dem Sturm-Coach Anfang der Woche ein Virus, das die Mannschaft heimsuchte: "Wir werden uns bis zum Spieltag ansehen, wer wirklich hundertprozentig fit ist und dahingehend den Kader nominieren." Ob die abwanderungswilligen Angreifer Manprit Sarkaria und Szymon Wlodarczyk die Reise nach Klagenfurt mitantreten, ist ebenfalls fraglich.

Klagenfurt verpatzte den Ligaauftakt beim WAC (1:4) komplett, vergangene Woche gelang gegen Rapid (1:1) trotz Unterzahl ein erstes Erfolgserlebnis. "Es war ein gutes Gefühl und sehr wichtig für die Moral. Zumal wir das Unentschieden im Duell mit einem formstarken und hoch einzuschätzenden Gegner geholt haben", sagte Trainer Peter Pacult. Mit Meister Sturm komme nun aber das "nächste, große Kaliber" ins Wörthersee-Stadion.

Mahrer nach Witz-Rot gesperrt

"Wir wollen den Schwung mitnehmen, läuferisch und kämpferisch voll auf der Höhe sein. Darüber hinaus müssen wir aber auch spielerisch zulegen. Nur zu verteidigen, wird nicht reichen", blickte Pacult voraus. In der Abwehr ist der 64-jährige Wiener zu einer Umstellung gezwungen. Kapitän Thorsten Mahrer ist nach seiner höchst umstrittenen roten Karte gegen Rapid gesperrt. Angreifer Sebastian Soto wird das Duell mit dem Meister aufgrund von Knieproblemen verpassen.

An der Seitenlinie kommt es am Samstag zum Duell zweier Langzeit-Trainer. Sturm Chefcoach Ilzer (seit Juli 2020) ist der dienstälteste Trainer der Bundesliga, sein Gegenüber Pacult (seit Jänner 2021) die Nummer zwei in diesem Ranking.

Mögliche Aufstellungen

Klagenfurt: Knaller - Gezos, Szerencsi, Robatsch - Straudi, Wernitznig, Koch, Cvetko, Kühn - Bobzien, ToschewskiSturm: Scherpen - Gazibegovic, Aiwu, Wüthrich, Lavalee - Gorenc Stankovic - Horvat, Kiteishvili, Böving - Camara, Biereth