Sturm kann am Samstag (17 Uhr) beim WAC eine gute Saison in eine herausragende umwandeln.

Mit dem Sieg vergangene Woche gegen Rapid sicherte sich Sturm einen Fixplatz in den Top 3 – aber damit sind die Grazer noch nicht fertig. „Die Mannschaft hat das Traumziel Top 3 realisiert. Wir haben in einem extrem intensiven Jahr wirklich Großes erreicht“, meinte Coach Christian Ilzer. „Aber wenn es die Chance auf Rang 2 gibt, wollen wir die ergreifen.“

Sturm plant den 1. Saisonsieg gegen WAC

Am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen den WAC, der mit einem Sieg und einer Pleite vom LASK noch auf Rang 4 springen könnte, hat man heuer noch kein Spiel gewonnen. „Ein Sieg wird unser großes Ziel“, betont Ilzer. Die Kärntner holten in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, gewannen in der Meisterrunde erst ein Heimspiel.