Stürmer erhielt Vertrag bis 2026

Thomas Sabitzer ist zum Fußball-Bundesligisten WAC gewechselt und hat bei den Wolfsbergern einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Der 22-jährige Stürmer war in den vergangenen zwei Saisonen vom LASK an die WSG Tirol verliehen gewesen und verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit in 23 Partien fünf Tore und fünf Vorlagen.