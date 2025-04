Titel-Thriller: KI rechnet Bundesliga-Meister aus

Die letzten sieben Runden der Bundesliga-Meistergruppe versprechen Hochspannung pur. Drei Teams – ein gemeinsames Ziel: die Meisterschale! Doch wer krönt sich am Ende zum österreichischen Fußballkönig 2025 – Sturm Graz, Austria Wien oder RB Salzburg?

Die Sport24-KI hat alle Rechenspiele durchgerechnet. Das Ergebnis: Der Titelkampf wird zum echten Fußball-Thriller. Vor allem die direkten Duelle könnten im heißesten Titelrennen seit Jahren das Zünglein an der Waage sein.

Sturm Graz hat den Titel selbst in der Hand

Nach 25 Runden liegt Titelverteidiger Sturm Graz mit 30 Punkten vor Austria (27) und Salzburg (25). Maximal sind noch 21 Punkte zu holen – die Zauberzahl für Sturm lautet daher 49 – dann ist die Schale fix wieder in Graz. Dafür braucht die Elf von Trainer Jürgen Säumel sieben Siege oder sechs Dreier plus ein Remis. Gewinnen die Steirer beide Kracher gegen die Austria (Runde 27 & 28) und schlägt Salzburg zu Hause in Runde 30, kann der Sekt schon dann kaltgestellt werden. Aber Vorsicht: Ausrutscher sind zwar erlaubt – nur nicht gegen die direkten Rivalen.

So wird Sturm frühestens Meister:

Ausgangslage: Sturm Graz startet mit 30 Punkten nach Runde 25

➜Austria Wien kann maximal 48 Punkte erreichen

➜RB Salzburg kann maximal 46 Punkte erreichen

Ergo: Sturm Graz ist sicher Meister, wenn sie am Ende mind. 49 Punkte haben

Bedeutet: Sturm braucht mind. 19 Punkte aus den letzten 7 Spielen:

➜ Mögliche Kombinationen:

• 7 Siege (7×3 = 21 Punkte) ⇒ 30 + 21 = 51 Punkte

• 6 Siege + 1 Remis ⇒ 6×3 + 1 = 19 Punkte ⇒ 30 + 19 = 49 Punkte

• 6 Siege + 1 Niederlage ⇒ 30 + 18 = 48 → würde nur bei schlechter Ausbeute der Konkurrenz reichen

Frühestmöglicher Titel:

Sturm Graz kann frühestens nach Runde 30 Meister werden,

• wenn: sie beide Spiele gegen Austria gewinnen (Runde 27 & 28)

• sie das Spiel gegen Salzburg gewinnt (Runde30)

•Austria mindestens 1 Spiel verliert oder remisiert

•Salzburg nicht alle Spiele gewinnt

Austria muss liefern

Wenn sich die Veilchen frühestens in der vorletzten Runde erstmals seit 2013 wieder zum Meister krönen wollen, muss alles passen. Austria kann maximal 48 Punkte holen, Sturm dagegen 51. Heißt: Dominik Fitz & Co. müssen vor allem die beiden anstehenden Kracher gegen den Double-Champion für sich entscheiden. Gleichzeitig darf Sturm nicht mehr als fünf weitere Zähler holen, ansonsten ist der Traum vom Meister-Jubel in Favoriten geplatzt.

So wird die Wiener Austria frühestens Meister:

Ausgangslage: Austria Wien startet mit 27 Punkten nach Runde 25

➜ Sturm Graz kann maximal 51 Punkte erreichen

➜RB Salzburg kann maximal 46 Punkte erreichen

Ergo: Austria ist sicher Meister, wenn sie punktgleich oder vor Sturm landet UND die direkten Duelle gegen Sturm (Runden 27 & 28) gewinnt. Austria kann maximal 27 + 21 = 48 Punkte holen

➜ Mögliche Kombinationen:

• 7 Siege (7×3 = 21) ⇒ 27 + 21 = 48 Pkte.

• 6 Siege + 1 Remis ⇒ 27 + 19 = 46 Pkte. → reicht nur, wenn Sturm auf ≤ 45 bleibt

• 6 Siege + 1 Niederlage ⇒ 27 + 18 = 45 Pkte. → reicht nur, wenn Sturm ≤ 44 bleibt

Frühestmöglicher Titel:

➜ Austria Wien kann frühestens nach Runde 31 Meister werden,

• wenn: sie beide Spiele gegen Sturm gewinnt

• Salzburg besiegt

• alle anderen Spiele gewinnt (gesamt 48 Punkte)

• Sturm max. max. 44 Pkte holt

• Salzburg max. 45 Pkte. holt

Bullen brauchen Liga-Wunder

Ein noch größeres Wunder braucht Vizemeister Salzburg. Doch selbst mit sieben Siegen kommen die Bullen am Ende auf 46 Punkte. Realistisch? Schwierig! Möglich? Ja – aber nur mit einem Ausrutscher-Festival der Konkurrenz. Bedeutet: Der früheste Coup in der 31. Runde reicht nur, wenn Sturm und Austria mehrfach verlieren und die Mozartstädter zudem die direkten Duelle gegen beide gewinnen.

So wird RB Salzburg frühestens Meister:

Ausgangslage: RB Salzburg startet mit 25 Punkten nach Runde 25

➜ Sturm Graz kann maximal 51 Punkte erreichen

➜Austria Wien kann maximal 48 Punkte erreichen

Ergo: Salzburg ist sicher Meister, wenn sie am Ende mehr Punkte haben als beide ODER bei Gleichstand den direkten Vergleich gewinnen. Salzburg kann maximal 25 + 21 = 46 Punkte holen

➜ Mögliche Kombinationen:

• 7 Siege (7×3 = 21)⇒ 25 + 21 = 46

• 6 Siege + 1 Remis ⇒ 25 + 19 = 44 → – reicht nur, wenn Sturm ≤ 43 & Austria ≤ 43

• 6 Siege + 1 Niederlage ⇒ 25 + 18 = 43 –→ nur bei Patzer der Rivalen

Frühestmöglicher Titel: ➜RB Salzburg kann frühestens nach Runde 31 Meister werden,• wenn: sie alle 7 Spiele gewinnen (Endstand 46)• Sturm verliert beide Duelle gegen Austria + weitere Spiele (z. B. kommt nur auf 45 oder weniger)• Austria verliert gegen Salzburg & punktet nicht konstant (z. B. max. 45)