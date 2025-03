Veilchen zielen gegen Klagenfurt auf den Sprung an die Spitze

Die Wiener Austria ist schon fix im oberen Playoff – doch jetzt soll der nächste Schritt folgen. Mit einem Heimsieg gegen Klagenfurt wollen die Veilchen am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) nämlich Sturm Graz von der Tabellenspitze stoßen und selbst auf den Sonnenplatz klettern.

Alles, was Sie über das Heimspiel der Wiener Austria gegen Austria Klagenfurt am Sonntag ( ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker ) wissen müssen:

Der FK Austria Wien verlor in der ADMIRAL Bundesliga nur eines der 11 Duelle gegen den SK Austria Klagenfurt, im April 2023 in einem Heimspiel (1:2) – bei drei Siegen und sieben Remis.



Der FK Austria Wien spielt mit 40 Punkten nach 20 Spielen seine beste Saison in der ADMIRAL Bundesliga seit der Meistersaison 2012/13 (48 Punkte). Die Wiener Austria gewann 12 der ersten 20 BL-Spiele in dieser Saison – mit mindestens 12 Siegen nach 20 Spielen beendete der FAK die Saison immer in den Top 3.



Der FK Austria Wien kassierte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga nur 19 Gegentore – Ligabestwert, so wenige Gegentore waren es für die Wiener Austria nach 20 Spielen einer BL-Saison zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals sogar nur 16 Gegentore).



Der FK Austria Wien und der SK Austria Klagenfurt sind die Teams mit den meisten Toren nach Elfmetern in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga (je 5). Auf der anderen Seite kassierte Klagenfurt bereits sechs Gegentore vom Punkt – ligaweit nur der Grazer AK 1902 mehr (8).



Martin Hinteregger lieferte beim 1:2 gegen den LASK seinen ersten Assist in der ADMIRAL Bundesliga seit dem 2. August 2014 ab – damals für den FC Red Bull Salzburg gegen die SV Guntamatic Ried. Gegen den FK Austria Wien gewann Hinteregger neun seiner bisherigen 14 BL-Duelle (3U 2N).