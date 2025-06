Wiener Austria holt Mittelfeld-Verstärkung aus Korea

Die Wiener Austria hat sich die Dienste von Lee Kang-hee gesichert.

Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete beim Tabellendritten der abgelaufenen Saison am Freitag einen bis Sommer 2029 gültigen Vertrag. Der 1,91-Meter-Mann spielte seit Sommer 2023 in seiner Heimat in der 2. Liga für den Gyeongnam FC. 2024 lief er siebenmal für das südkoreanische U23-Nationalteam auf und führte sein Team im Rahmen des Asien Cups einmal auch als Kapitän aufs Feld.

Laut Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner besteche der Südkoreaner neben seinem Positionsprofil auch durch seinen Charakter außerhalb des Feldes. "Er hat als südkoreanischer Nachwuchsnationalspieler bereits gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt und überzeugt hier vor allem durch seine Größe und Physis. Wir freuen uns sehr, mit ihm einen echten Teamplayer bei uns zu haben und hoffen, dass er sich schnell einlebt und uns rasch weiterhelfen kann, unsere Ziele zu erreichen", sagte der 45-Jährige. Lee absolvierte am Freitag bereits sein erstes Training im Kreis seines neuen Teams.

Aufgrund der Sprachbarriere wird ein Dolmetscher immer an seiner Seite sein. "Ich bin nervös, aber umso motivierter, die europäische Bühne zu betreten, von der ich seit meiner Jugend geträumt hatte. Mein erstes Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft einzufügen und Spielzeit zu bekommen. Langfristig ist es mein Ziel, mir die Fähigkeiten anzueignen, um auf höherem Niveau mithalten zu können. Außerhalb des Platzes möchte ich mehr über die Lebensgewohnheiten in Europa erfahren und eine professionelle Denkweise entwickeln", erläuterte der Zugang.