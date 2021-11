Wolfsberg feiert knappen Sieg in der Südstadt

Der WAC entführt drei Punkte aus der Südstadt und kann somit sogar Punkte auf den patzenden Leader Salzburg gutmachen.

Der WAC hat am Samstag die passende Antwort auf das 1:5-Debakel in der Vorwoche bei der WSG Tirol gegeben. Die Wolfsberger feierten im Fußball-Bundesliga-Duell mit der Admira einen verdienten 1:0-Auswärtssieg und verbesserten sich dadurch zumindest bis zum Sonntag an die zweite Stelle. Die seit Anfang Oktober sieglose Admira ist weiterhin Zehnter. Das entscheidende Tor erzielte Michael Liendl in der 82. Minute aus einem Elfmeter.

Der Ex-ÖFB-Teamspieler und seine Kollegen übernahmen von Beginn an die Initiative und ließen auf schwierigem Untergrund den Ball zumeist gut laufen, wirklich gefährliche Aktionen schauten dabei allerdings nur selten heraus. Immerhin gab es vielversprechende Schüsse von Cheikhou Dieng (14.), Eliel Peretz (29.) und Jonathan Scherzer (37.), doch Admira-Schlussmann Andreas Leitner war zunächst nicht zu bezwingen.

Admira bemüht

Die Hausherren tauchten vor dem Seitenwechsel in der Offensive nicht auf, was sich zumindest zu Beginn der zweiten Hälfte ändern sollte. Bei einem Schuss von Thomas Ebner fehlte nicht allzu viel (48.), etwas weiter rollte ein Versuch von Roman Kerschbaum am Tor vorbei (55.). Trotz stärkerer Admira-Bemühungen hatten die Wolfsberger weiter das Heft in der Hand, fanden aber gegen die Gastgeber lange kein Durchkommen - bis zur 82. Minute.

Der kurz zuvor eingewechselte Christopher Wernitznig kam im Strafraum nach einem Zweikampf mit Sebastian Bauer zu Fall und Schiedsrichter Daniel Pfister entschied auf Elfmeter, den Liendl souverän verwandelte. Davor hatte es in der gesamten Partie keine einzige zwingende Torchance gegeben. Im Finish konnte die Admira nicht mehr zusetzen und verlor noch Philipp Schmiedl nach hartem Einsteigen (98.) mit Rot, so blieb es beim siebenten Sieg des WAC aus seinen jüngsten acht Pflichtspielen.

Für die Niederösterreicher hingegen setzte es nach dem 0:0 vor einer Woche bei Red Bull Salzburg einen Rückschlag. Aus den vergangenen sechs Runden holte die Mannschaft von Andreas Herzog nur drei Punkte.