Wolfsberger erringen Unentschieden gegen Klagenfurt

Die längste Zeit sah der WAC geradezu harmlos aus, ehe er ab Mitte der 2. Halbzeit aufwachte. Am Ende trennten sich die beiden Kärntner Vereine mit einem Unentschieden.

Austria Klagenfurt und der WAC haben am Mittwochabend im Nachtragsspiel der 2. Runde der Fußball-Bundesliga ziemlich leistungsgerecht die Punkte geteilt. Die Partie vor 7.932 Zuschauern in der 28 Black Arena in Klagenfurt endete mit einem 2:2, weshalb beide ungeschlagenen Teams bei vier Punkten halten. Die Klagenfurter sind Dritter, die Wolfsberger unmittelbar dahinter Vierter. Der Rückstand auf das Topduo Sturm Graz und Red Bull Salzburg beträgt zwei Zähler.

Vor der Pause traf Christopher Cvetko (37.) für die da stärkeren Hausherren. Nach dem Seitenwechsel glückte den Gästen durch Ervin Omic (65.) und Augustine Boakye (75.) ein Doppelschlag. Coach Manfred Schmid hatte ein glückliches Händchen, waren doch beide Akteure eingewechselt worden. Doch auch sein Gegenüber Peter Pacult konnte sich auf einen "Joker" verlassen. Routinier Christopher Wernitznig (81.) traf schon wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Ballberührung zum Endstand.

Viele Chancen für die Klagenfurter in Hälfte eins

Beide Teams schenkten einander von Beginn an nichts, was auch an zwei Gelben Karten für die Klagenfurter in den ersten beiden Minuten deutlich wurde. Die Gastgeber waren auch in der ersten halben Stunde zweikampfstärker und erarbeiteten sich vor der Pause auch ein leichtes Chancenplus. Während der WAC nur bei einem Leitgeb-Kopfball aufs Tornetz halbwegs gefährlich wurde (20.), fanden die Heimischen drei gute Chancen vor.

Nach Cvetko-Freistoßflanke köpfelte Nicolas Wimmer drüber (33.), ein Abschluss von Andrew Irving nach einem Leitgeb-Ballverlust am eigenen Sechzehner wurde zur Beute von Tormann Hendrik Bonmann (35.). Zwei Minuten später war der Schlussmann des WAC machtlos. Nach schöner Aktion über mehrere Stationen und Straudi-Flanke legte Sinan Karweina direkt zurück auf Cvetko, der den Ball aus sechs Metern unter die Latte knallte.

Packende zweite Halbzeit

Die Führung war verdient. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zwar eine packende Partie, Chancen waren aber neuerlich Mangelware. Dem WAC glückte der Ausgleich, da Omic den Ball nach Zimmermann-Kopfball-Vorlage über die Linie beförderte. Boakye stellte den Spielverlauf endgültig auf den Kopf. Nach einem abgefälschten, weiten Befreiungsschlag schliefen Thorsten Mahrer und Wimmer. Der 22-jährige sprintstarke Stürmer schnappte sich den Ball und ließ Phillip Menzel keine Chance.

Mit einem Sieg wurde es aber nichts, da auch die Klagenfurter auf einen Wechselspieler bauen konnten. Wernitznig zog nach einem Klärungsversuch der Gäste bei seiner ersten Ballberührung von der Strafraumgrenze ab und bewahrte sein Team vor einer Niederlage.

Das Match war am Samstag wegen der Hochwasserereignisse in Kärnten abgesagt worden, da keine Einsatzkräfte zur Verfügung gestanden sind. Nun werden in einer gemeinsamen Dankesaktion mit dem Land und der Stadt Klagenfurt alle Fluthelfer zu dem Derby in der Landeshauptstadt unter dem Motto "Wir sagen danke" eingeladen.