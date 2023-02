WSG-Coach Silberberger in Top 3 Europas

Thomas Silberberger, der Trainer von Bundesligist WSG Tirol, zählt Europaweit zu den längstdienendsten Trainern. Dabei hängt der 49-Jährige sogar Liverpool-Legende Jürgen Klopp ab.

Es war der 1. Juli 2013: Thomas Silberberger tritt bei der WSG Swarovski Wattens in der Regionalliga West das Traineramt an. Davor war er sechs Jahre als Übungsleiter bei Ligarivalen Kufstein auf der Seitenlinie. Damals konnte wohl noch niemand ahnen, wohin diese Partnerschaft führen wird. Nach zwei zweiten Plätzen folgt in der Saison 2015/2016 der Aufstieg in die zeithöchste Spielklasse. 15 Jahre mussten die Tiroler warten bis man im heimischen Profifußball zurückkehren konnte. Doch der Erfolgslauf der WSG unter Silberberger nahm hier noch lange kein Ende. Weitere drei Jahre später folgt der Aufstieg in die Bundesliga.

Auch in der vierten Spielzeit in der höchsten Spielklasse sitzt der 49-Jährige immer noch fest am Trainerstuhl. Die WSG hat sich in der Bundesliga längst etabliert. Zum Auftakt der nächsten Saison feiert das Wattener Urgestein, der als Spieler unter anderem für Austria Salzburg, GAK und FC Tirol die Schuhe geschnürt hatte, sein 10-Jähriges Dienstjubiläum. Derzeit hält er bei einem Punkteschnitt von 1,63 in 331 Spielen. Auch wenn sein Team heuer wieder mittendrin im Abstiegskampf steckt, will er bis dahin diesen Schnitt noch weiter in die Höhe schrauben.

Nur Simeone und Streich länger im Amt

Wie besonders die Bindung der beiden Vereine ist zeigt aber, dass es derzeit in den besten 10 europäischen Ligen nur zwei Coaches gibt, die länger im Amt sind. Diego Simeone hat seit dem 23. 12. 2011 bei Atletico Madrid das Sagen. Danach folgt Christian Streich, der sechs Tage später, am 29. 12. 2011 in Freiburg unterschrieben hat.

Fest steht aber, dass im schnellebigen Fußball-Geschäft Silberberger einige renomierte Namen abhängt. Auf Platz 4 der längstdienendsten Trainer folgen Olivier Pantaloni (Ajaccio/FRA, 6.11. 2014), Jürgen Klopp (Liverpool/ENG, 8. 10. 2015), Gian Piero Gasperini (Atalanta/ITA, 14.6. 2016) und erst dann Pep Guardiola (Manchester City/ENG, 1. 7. 2016). Ob der sympathische Tiroler irgendwann den Sprung an die Spitze schafft ist offen, derzeit haben seine Konkurrenten ihren Job genauso sicher und weiterhin Erfolg mit ihren Mannschaften. Der Trainer, der bislang die längste Zeit ohne Unterbrechung bei ein und dem selben Verein tätig war, ist Guy Roux. Der Franzose coachte den AJ Auxerre von 1961 bis 2000 stolze 38 Jahre, 11 Monate und 30 Tage.