WSG Tirol und Blau-Weiß Linz um ersten Saisonerfolg

Den Start in die Jubiläumssaison der Fußball-Bundesliga haben sich die WSG Tirol und Aufsteiger Blau-Weiß Linz sicherlich anders vorgestellt.

Am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) kämpfen die beiden noch sieglosen und am Tabellenende platzierten Vereine in der sechsten Runde um den ersten Erfolg. "Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel", erklärte WSG-Akteur Luca Kronberger vor dem Spiel am Innsbrucker Tivoli.

Die WSG verweilt aufgrund einer laut Trainer Silberberger "nicht zufriedenstellenden" Bilanz von zwei Punkten aus fünf Spielen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zwei 1:1-Unentschieden gegen den LASK und bei Rapid in den jüngsten Partien deuten aber auf einen vorsichtigen Aufwärtstrend bei den Tirolern hin. "Es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung", betonte Silberberger. Kronberger, dem in Hütteldorf ein Traumtor gelungen ist, hofft, dass der Punkt die Mannschaft beflügle. "Damit wir nun im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz als Sieger vom Platz gehen."

Zuletzt war Blau-Weiß für die Wattener ein gern gesehner Kontrahent. Die WSG verlor keines der vergangenen zehn Duelle, die allesamt in der zweithöchsten Spielklasse ausgetragen wurden. Eine Etage höher sind die Linzer aktuell Schlusslicht, Silberberber schätzt den Aufsteiger aber wesentlich stärker ein, als es die Tabelle vermuten lässt. "Man hat in den Spielen gesehen, dass sie dem Gegner einiges an Kopfzerbrechen bereiten können. Sie haben eine sehr gute Spielidee." Personell muss der Trainer weiterhin auf Valentino Müller (Achillessehnenreizung) und Bror Blume (Knochenödem) verzichten. Denis Tomic und Thomas Geris sind zudem fraglich.

BW Linz hofft auf Steigerung

Blau-Weiß Linz hat indes lediglich eine Punkt auf der Habenseite. In den vergangenen drei Spielen gegen den LASK, Rapid und Sturm Graz war jeweils ein klarer Qualitätsunterschied zu erkennen. Um in der Liga endlich anzukommen, müssen bei der WSG und eine Woche später gegen Altach dringlichst Zähler gesammelt werden. "In den letzten Spielen gegen sehr starke Gegner durften wir einiges lernen. Wir wissen, dass die WSG viel Erfahrung in der Liga hat, aber wir wissen auch, dass wir dort sicher eine Chance haben, zu gewinnen", sagte Trainer Gerald Scheiblehner.

Auch innerhalb der Mannschaft herrscht Optimismus. "Wir erwarten ein Spiel auf Augenhöhe und dass wir unsere Chancen bekommen werden, die wir auch nutzen müssen. Wir wollen in Tirol endlich richtig anschreiben und den ersten Sieg in der Bundesliga feiern", sagte Julian Gölles. Dafür benötigt es vor allem in der Defensive eine Steigerung. Die Abwehr der Linzer erwies sich in den ersten fünf Runden alles andere als sattelfest. Blau-Weiß kassierte bereits 16 Gegentore, mit Abstand die meisten in der Liga.

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

WSG Tirol - Blau-Weiß Linz

Innsbruck, Tivoli Stadion

Schiedsrichter: Kijas

Keine Saisonergebnisse 2022/23.



WSG: Stejskal - Ranacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Sulzbacher, Üstündag, Taferner, Kronberger - Prelec, Buksa

Es fehlen: Müller (Achillessehnenreizung), Blume (Knochenödem)

Fraglich: Tomic (muskuläre Probleme), Geris (Patellasehnenprobleme)



Blau-Weiß: Schmid - Haudum, Maranda, Fa. Strauss - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß

Es fehlen: Tursch (Kreuzbandriss), Pasic (Leistenverletzung), Windhager (Knöchel)