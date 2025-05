Mädl verlässt St. Pölten und unterschreibt bei Leverkusen

Valentina Mädl wechselt im Sommer von Serienmeister St. Pölten zu Bayer Leverkusen. Die 19-jährige Angreiferin unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Die deutsche Bundesliga erhält Zuwachs aus Österreich: Stürmerin Valentina Mädl wechselt im Sommer von St. Pölten zu Bayer Leverkusen. Für den österreichischen Serienmeister erzielte sie seit 2022 insgesamt 34 Tore in 73 Spielen. Leverkusen bestätigte den Transfer am Dienstag. Die 19-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2028.

Leverkusen setzt auf Tempo und Dribbling

„Dynamisches Tempo-Dribbling“ und „starkes Eins-gegen-Eins“ nennt Bayer-Sportchef Achim Feifel als zentrale Stärken der Burgenländerin. Mädl hat ihr Debüt im ÖFB-A-Team noch vor sich. Sie selbst sprach von einem „großen Schritt“ nach Deutschland und nannte als persönliches Ziel die Qualifikation für internationale Bewerbe: „Ich hoffe, dass ich dem Team vor allem mit meiner Schnelligkeit helfen kann.“

Letzter Einsatz für St. Pölten fraglich

Am Samstag steht das ÖFB-Cup-Finale in Wiener Neustadt gegen Austria Wien an. Dabei kann Mädl verletzungsbedingt nicht mitwirken. Sie fehlt bereits das gesamte Frühjahr, möchte sich aber mit dem angestrebten Double-Gewinn verabschieden.