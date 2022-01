oe24-Fußballerwahl: Billa auf Titelkurs

Nicole Billa steht bei der oe24-Fußballerwahl vor dem ersten Frauen-Titel.

Zum ersten Mal wird bei der oe24-Fußballerwahl heuer auch die Spielerin des Jahres gewählt. Und das Voting scheint zu einer klaren Sache zu werden. Nicole Billa übernahm von Anfang an die Führung und hat diese bis jetzt behalten. Die Stürmerin führt die interne Torschützenliste bei Hoffenheim mit sieben Treffern an. In der EM-Qualifikation der Frauen ist sie mit neun Treffern beste ÖFB-Torschützin. Hinter Billa liegt beim oe24-Voting ein St.-Pölten-Duo. Melanie Brunnthaler und Adina Hamidovic wollen noch ein Wörtchen um den Titel mitreden, brauchen im Finish aber eine große Auf holjagd.

Grüll auf den Spuren von Demir unterwegs

In allen anderen Kategorien hat Rekordmeister Rapid die Nase vorne. Bei der Wahl zum Spieler des Jahres sicherte sich mit Yusuf Demir schon letztes Jahr ein Hütteldorfer den Titel. Aktuell führt Marco Grüll mit großem Abstand vor Altachs Lukas Prokop und Real-Madrid-Superstar David Alaba.

In Team-Wahl zeichnet sich ein klarer Sieger ab

Beim Trainer-Voting lacht Ferdinand Feldhofer (Rapid) vor Damir Canadi (Ex-Altach-Coach) und Manfred Schmid (Austria) von der Spitze.



Bei der Wahl zur beliebtesten Mannschaft sind die Hütteldorfer kaum noch einzuholen und lassen dort Altach und Serienmeister Salzburg weit hinter sich. Räumt Rapid heuer also ordentlich ab oder gibt es noch die ein odere andere Überraschung? Entscheiden Sie einfach selbst!