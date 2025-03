GAK-Trainer Poms vor dem Aus

GAK-Trainer Rene Poms wird seine Tätigkeit in Graz laut Medienberichten bald los sein.

Wie die Kleine Zeitung und der TV-Sender Sky am Donnerstag online berichteten, sind die dahingehenden Pläne beim Vorletzten der Fußball-Bundesliga bereits fortgeschritten. Demnach dürfte die Trennung von Poms beschlossene Sache sein. Poms hatte die "Rotjacken" Ende Oktober übernommen, die Abstiegsangst bis jetzt aber nicht vertreiben können.

In bisher 13 Spielen unter der Führung von Poms gelangen dem GAK nur drei Siege. Nach vier Niederlagen in Serie ist der Club gefährdet, nach nur einer Saison im Oberhaus direkt wieder abzusteigen. Zuletzt setzte es am vergangenen Sonntag beim SK Rapid ein 0:3-Pleite. Sky-Informationen zufolge sind bereits mögliche Nachfolger kontaktiert worden.