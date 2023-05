Jetzt offiziell: Torhüter Schlager kehrt zu Salzburg zurück

Der seit Wochen im Raum stehende Transfer von Alexander Schlager vom LASK zu Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist am Dienstag offiziell geworden.

Der 27-jährige Salzburger wechselt ablösefrei von den Linzern zum Serienmeister und unterschrieb in Salzburg einen Vertrag bis 30. Juni 2027. Für Schlager ist es eine Rückkehr. Der ÖFB-Teamtorhüter ist in der Red Bull Akademie ausgebildet worden und landete nach Stationen beim FC Liefering, der U19 von RB Leipzig, SV Grödig und dem FAC im Sommer 2017 beim damaligen Aufsteiger LASK. Für die Oberösterreicher hat er 162 Bundesliga-Spiele absolviert und den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft, für die er siebenmal im Einsatz war. Bereits im Dezember war bekannt geworden, dass Schlager den LASK mit Saisonende verlässt und Eigenbauspieler Tobias Lawal seinen Platz im Tor der Athletiker einnehmen wird.

"Es ist ein irrsinnig schönes Gefühl für mich, nach Salzburg zurückzukehren. Ich war ja schon meine ganze Jugend hier und hatte damals bereits das Ziel, als Profi beim FC Red Bull Salzburg zu spielen. Nachdem es diese Möglichkeit damals nicht gegeben hat, bin ich einen anderen Weg gegangen. Es freut mich extrem, wieder zurückzukommen und auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen zu können", erklärte Schlager.