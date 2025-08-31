Alles zu oe24VIP
Mega-Skandal: Klub-Boss haut Schiri mit Kopfnuss um
Regionalliga Ost

Mega-Skandal: Klub-Boss haut Schiri mit Kopfnuss um

31.08.25, 12:50
Im Regionalliga-Spiel zwischen dem Wiener Sport-Club und Traiskirchen ist es am Freitag zu einem Eklat gekommen. 

Nach dem 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit attackierte der Obmann der Gäste offenbar den Schiedsrichter – der nun Anzeige erstattet hat. 

Das Duell in der Regionalliga Ost endete 2:2. Beide Treffer des Wiener Sport-Clubs fielen aus Elfmetern – den entscheidenden Ausgleich erzielte Daniel Kalajdzic in der 94. Minute. Für Traiskirchen-Obmann Werner Trost war das offenbar zu viel.

Kopfnuss-Attacke

Unmittelbar nach dem Abpfiff soll der 57-Jährige auf Referee Christian Heiner losgegangen sein und ihn mit einem Kopfstoß niedergestreckt haben. „Das war für mich das Unvorstellbarste, was man sich vorstellen kann“, erklärte der 28-jährige Schiedsrichter gegenüber der NÖN. „Mich hat das psychisch mehr mitgenommen als physisch.“

Heiner zog sich in die Kabine zurück und ließ niemanden mehr ein. Inzwischen hat er bei der Polizei Strafanzeige gegen Trost eingebracht. Auch die Liga befasst sich mit dem Vorfall – der Strafausschuss ermittelt. Dem Funktionär drohen eine Sperre sowie eine Geldstrafe.

