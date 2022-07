FAC und Kapfenberg fixieren Aufstieg

Der Dienstag bescherte zwei Nachtragspiele im UNIQA ÖFB-Cup. Während der FAC einen 2:0-Sieg bei Bad Gleichberg einfährt, erzwingt sich Kapfenberg spät in Unterzahl den Aufstieg in die zweite Runde.

Die erste Runde des UNIQA ÖFB-Cups ist seit Dienstagabend beendet. Die Partie zwischen dem steirischen Regionalligisten TUS Bad Gleichenberg und dem Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga, dem Floridsdorfer AC, geht mit 2:0 an die Wiener. Leomend Krasniqi (26.) und das 17-jährige Talent Oluwaseun Adewumi (81.) sorgen für die beiden Treffer in der Südoststeiermark. Die Partie wurde aufgrund von mehreren Corona-Fällen bei den Steirern auf Dienstag verlegt. Wesentlich mehr Mühe hatte die Kapfenberger SV, die beim Fünftligisten Dellach/Gailtal erst spät in der Nachspielzeit den Aufstieg fixierten. In Unterzahl erzielt Matthias Puschl per Elfmeter den erlösenden Treffer für den Zweitligisten. Auch diese Partie musste nachgeholt werden. Am Freitag war der Platz wegen heftiger Regenfälle nicht mehr bespielbar gewesen.

Die zweite Runde ist zwischen 30. August und dem 1. September angesetzt, die Auslosung steigt am Freitag.