Rapid bei Cup-Kracher gegen Wacker Innsbruck gefordert

15.000 Fans, volles Tivoli und ein Kultduell zum Auftakt: Rapid gastiert heute im ausverkauften Stadion bei Wacker Innsbruck – der ÖFB-Cup beginnt mit echtem Gänsehautpotenzial.

Die neue Cup-Saison beginnt mit einem echten Klassiker. In der ersten Runde des ÖFB-Cups trifft Rapid am Sonntag (17:00 Uhr/live ORF Sport + & Sport24-Liveticker) auf Drittliga-Aufsteiger Wacker Innsbruck – ein Duell, das zuletzt auf dieser Bühne vor vielen Jahren stattfand. Das Tivoli ist mit 15.000 Fans ausverkauft.

Wiedersehen mit Geschichte

Wacker Innsbruck ist zehnfacher Meister, nach finanziellen Turbulenzen aber bis in Liga fünf abgestürzt. Nun lebt der Traditionsklub wieder auf – und bekommt mit dem Heimspiel gegen Rapid den emotionalen Höhepunkt zum Start in die neue Saison. Erstmals seit 15 Jahren ist das Tivoli wieder restlos gefüllt.

Rapid-Trainer Stöger: „Einfach lässig“

Für Peter Stöger, der 1994/95 für Wacker gespielt hat, ist es ein besonderes Match: „Ein Traditionsklub, der wieder am Leben ist, spielt gegen den vielleicht größten Traditionsclub in Österreich – ich finde es super und freue mich, dass sie wieder da sind.“



Wacker-Trainer Siller sprach von einem „Bonusspiel“ für seine junge Mannschaft. Gemeinsam mit Fabian Lantschner bildet er das Trainerteam: „Wir können uns jetzt einmal messen gegen einen Topverein“, so Siller. Lantschner ergänzte: „Es ist die Kür vor der Pflicht.“

Mehr Cup-Fieber in Österreich

Auch andere Paarungen versprühen Tradition: Am Samstag (18:00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) empfängt der Wiener Sportclub den LASK auf der Hohen Warte. TSV Hartberg ist (19:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) in Lafnitz gefordert – ein oststeirisches Derby mit Reiz.

Zuschauerlimit bei Sturm, Debüt für Letsch

Titelverteidiger WAC startet am Freitag in Wallern (18:00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker), Sturm spielt später (20:30/live ORF Sport + & Sport24-Liveticker) in Bischofshofen – mit maximal 1.500 zugelassenen Fans. Red Bull Salzburg gastiert am Samstag (18:00 Uhr/live Sport24-Liveticker) bei Regionalliga-Aufsteiger Dietach.Austria tritt am Sonntag (13:00 Uhr/live ORF Sport + & Sport24-Liveticker) in Voitsberg an. Für alle Bundesligisten gilt: Der Cup soll von Beginn an ernst genommen werden – und vor allem für Wacker gegen Rapid ist der Auftakt mehr als Pflichtprogramm.