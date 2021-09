× Rapid-Fans wüten gegen 2G-Regel

Beim Cup-Spiel bei Admira Mödling protestieren die Rapid-Ultras im Gäste-Block gegen die neuerlichen 2G-Regeln bei Großveranstaltungen.

Bürgermeister Michael Ludwig stellte am Dienstag die neuen Corona-Regeln für die Bundeshauptstadt vor: Ab 1. Oktober gilt eine 2-G-Regel bei Großveranstaltungen mit über 500 Besuchern. Heißt: PCR- und Antigen-Tests reichen künftig nicht mehr aus, um solche Events zu besuchen. Nun äußerten die Rapid-Fans ihren Unmut! Während dem Cup-Spiel bei Admira Mödling nutzten die Ultras aus Hütteldorf die Chance, ihr Unverständnis über die Regelungen kundzutun: "2G fürs Stadion? Da geht uns das G´impfte auf!"

© oe24 ×

Wie OE24 aus Insiderkreisen erfuhr, kündigte die aktive Rapid-Fanszene rund um den Block West intern bereits an, den Support ihrer Mannschaft im Falle einer 2G-Regelung aus Protest wieder einzustellen. Bereits bei ihrer Rückkehr in die Stadien schrieben die Fangruppierungen in einem offenen Brief: "Sollten abgesehen von der 3-G-Regel in Zukunft weitere Einschränkungen gelten, werden die Gruppen des Block West dem Stadion neuerlich fernbleiben."