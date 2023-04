Rapids Katzer macht sich für Cup-Finale in Wien stark

Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer hat sich für eine Verlegung des Fußball-Cupfinales seines Clubs gegen Sturm Graz am 30. April vom Klagenfurter Wörthersee Stadion ins Wiener Happel-Stadion ausgesprochen.

Im Sky-Interview begründete dies der Wiener mit der höheren Zuschauer-Kapazität im Prater sowie der Vermeidung von Problemen bei der Anreise der Fans. "Ich glaube, dass es vernünftig wäre, darüber nachzudenken. Ich würde mich dafür aussprechen, aber entschieden wird es von anderen", sagte Katzer. Außerdem meinte der Sportchef: "Es gibt bei der Anreise verschiedene Möglichkeiten, wo sich einfach die Fans treffen. Ich glaube, dass es vom Risiko her da und dort einige Probleme geben könnte, deshalb wäre es vernünftiger."

Die Klagenfurter Arena bietet rund 30.000 Zuschauern Platz, das Happel-Stadion fast 20.000 Fans mehr. Zudem ist am 30. April rund um den Wörthersee ein autofreier Tag angesetzt, was die Anreise ins Stadion erschweren dürfte.

Allerdings haben schon viele Fans ihr Quartier für das Endspiel gebucht, und auch der Zeitfaktor spricht wohl gegen eine Verlegung - der Kartenvorverkauf für das Match in Kärnten startet am Dienstag. Zudem hat sich der ÖFB vertraglich zu einer Austragung in Klagenfurt verpflichtet.