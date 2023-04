MLS-Klub heiß auf Rapid-Star Grüll

Rapid steht im Sommer erneut vor dem Umbruch. Jetzt könnte eine wichtige Stütze den Verein verlassen. Offensiv-Spieler Marco Grüll soll das Interesse von LA Galaxy geweckt haben.

Wechselt nach Taxi Fountas der nächste Rapid-Star in die USA? Wie die Salzburger Nachrichten berichten hat LA Galaxy Interesse am Offensivspieler der Hütteldorfer. Der 24-Jährige ist aber nicht nur in Hollywood heiß begehrt. Auch mehrere Klubs aus Deutschland und Italien haben in der Vergangenheit Interesse bekundet. Sein Vertrag in Hütteldorf läuft noch bis 2024. Wenn Rapid mit dem Salzburger Geld verdienen will, dürfte man ihm im Sommer keine Steine in den Weg legen.

Sollte der Transfer in die USA wirklich zustande kommen, könnten die Kalifornier mit einem interessanten Offensiv-Trio auflaufen. Neben Grüll könnten Ex-ManU-Star Chicharito und der ehemalige Bayern-Flügelspieler Douglas Costa auflaufen.

Ob Grüll den Verein tatsächlich verlassen will, ist aber derzeit nicht bekannt. In den Plänen von Coach Zoran Barisic spielt die Allzweckwaffe aber eine entscheidende Rolle. Zu wichtig sind seine kreativen Aktionen. Er zählt beim Rekordmeister zu den konstantesten Spielern und kann in jedem Spiel den Unterschied ausmachen. Der Marktwert des beidfüßigen Angreifers liegt derzeit bei 3,5 Millionen €, das würde Rapid einen willkommenen Geldregen bereiten. Die Wiener wollen im Sommer den Umbruch Vorantreiben und könnte auf diesem Weg bestimmt den ein oder anderen Wunschspieler in die Hauptstadt locken.,