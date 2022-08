Der Mittwoch hat im ÖFB-Cup eine Überraschung gebracht. Sturm und der WAC ziehen souverän ins Achtelfinale ein. Mehr Mühe hat der LASK beim Regionalligisten in Imst. Der TSV Hartberg indes scheitert beim Zweitligisten FC Dornbirn.

Sturm Graz zieht ohne Mühe in das Achtelfinale des ÖFB-Cups ein. Die Herren von Christian Ilzer haben gegen den Regionalligisten wenig Probleme, mussten aber in der Schlussphase zittern. Die Salzburger kommen in der 71. Minute zum Anschlusstreffer. Manprit Sarkaria sorgt per verwandelten Elfmeter (79.) aber für die Vorentscheidung zugunsten des Bundesligisten.

Der WAC unterstreicht seine Favoritenrolle in Deutschlandsberg mit einem klaren 5:1-Erfolg. Baribo (9.) und Vizinger (12.) sorgen für eine frühe, komfortable Führung. In der zweiten Halbzeit sorgen Vizinger (60.), Ballo (76.) und Veratschnig (87.) für klare Verhältnisse. Der Underdog kommt durch Fuchs in der Schlussphase nur noch zu einem Ehrentreffer (86.).

LASK zeigt erst in Nachspielzeit den Klassenunterschied

Mehr Mühe hat der LASK in Imst. Beim Tiroler Regionalligisten rettet sich die Kühbauer-Elf durch einen späten Treffer von Nakamura (85.) in die Verlängerung. Dabei agierten die Linzer die letzte halbe Stunde in Unterzahl. Die Linzer setzen sich erst in der Verlängerung letztendlich klar mit 4:1 durch.

Bundesligist Hartberg erwischt es in Dornbirn. Nachdem am Dienstag bereits Austria Lustenau und Altach im ÖFB-Cup ausschieden, hielten die in der 2. Liga noch sieglosen Dornbirner die Fahne der Vorarlberger hoch. Die von Thomas Janeschitz betreuten Vorarlberger setzen sich daheim gegen den TSV Hartberg mit 3:2 durch. Der Anschlusstreffer von Dario Tadic zum 3:2 kommt dabei zu spät (90.+3).

Weniger Probleme in der zweiten Runde hatten die WSG Tirol beim FCM Traiskirchen und Austria Klagenfurt bei SW Bregenz. Die Bundesligisten setzten sich jeweils locker mit 5:0 durch. Das Zweitliga-Duell entscheidet der FC Blau Weiß Linz mit einem 3:0 gegen den SKU Amstetten für sich.

Ergebnisse der 2. Runde des ÖFB-Cups vom Mittwoch:



SC Imst - LASK 1:4 n.V. (0:0)

Tore: Hamzic (72.), bzw. Nakamura (85., 100.), Flecker (91.), Ljubicic (115.)

Rote Karte: Ziereis (61./LASK)

Sturm Graz - Austria Salzburg 3:1 (2:0)

Tore: Sarkaria (12.), Hausberger (29./Eigentor), Sarkaria (79./Foulelfmeter) bzw. Sorda (71.)

Deutschlandsberger SC - Wolfsberger AC 1:5 (0:2)

Tore: Fuchs (86.) bzw. Baribo (9.), Vizinger (12., 51.), Ballo (78.), Veratschnig (87.)

FC Dornbirn - TSV Hartberg 3:2 (2:1)

Tore: Renan (32.), Stefanon (42.), Ibrisimovic (84.) bzw. Almog (45.+2), Tadic (90.+3)

FCM Traiskirchen - WSG Tirol 0:5 (0:3)

Tore: Rinaldo (22., 33.), Schulz (45.+1), Forst (69.), Tomic (81.)

SKU Amstetten - FC Blau-Weiß Linz 0:3 (0:2)

Tore: Mayulu (2.), Seidl (43.), Maranda (54.)

SW Bregenz - Austria Klagenfurt 0:5 (0:3)

Tore: Cvetko (2.), Rieder (30.), Irving (33.), Karweina (58.), Arweiler (90.+2)

WSC Hertha Wels - SV Ried -:- (-:-)

Tore: -

ASV Siegendorf - Austria Wien -:- (-:-)

Tore: -