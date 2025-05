WAC und Hartberg greifen nach dem historischen Cup-Sieg

Erstmals stehen der WAC und Hartberg im ÖFB-Cup-Finale – und für beide ist der Titel zum Greifen nah.

Beide Teams stehen am Donnerstag (17:00 Uhr, live ORF 1 & Sport24-Liveticker) vor einem historischen Moment. Im 90. Finale des ÖFB-Cups treffen der Wolfsberger AC und der TSV Hartberg aufeinander – und erstmals wird es einen neuen Titelträger geben. Während die Steirer mit Außenseiterrolle und stabilem Defensivkonzept ins Finale ziehen, reist der WAC als leichter Favorit mit Rückenwind aus der Liga nach Klagenfurt.

Heimspielstimmung in Klagenfurt

Die Fanmassen sind mobilisiert: Mehr als 18.500 Tickets wurden im Vorfeld verkauft. Hartberg bringt 50 Busse auf die Straße, in Wolfsberg appellierte Trainer Dietmar Kühbauer an die Kärntner Bevölkerung, das Stadion zu füllen. „Ich denke, die 20.000er-Marke ist schaffbar“, so der Coach vor dem Anpfiff in Klagenfurt.

Wolfsberger träumen vom Double

Sportlich kommt der WAC mit breiter Brust: In der Meistergruppe ist das Team noch ungeschlagen, zuletzt gab es ein 2:1 gegen Red Bull Salzburg. Mit 55 Saisontreffern und einer stabilen Defensive ist auch das Double nicht mehr unrealistisch. Kühbauer mahnt dennoch zur Vorsicht: „Hartberg steht nicht zufällig im Finale. Wir brauchen eine Topleistung.“

Routine und erste Male

Auf beiden Seiten gibt es Spieler mit Cup-Erfahrung. Atanga, Zukic, Piesinger oder Mijic wissen, wie sich ein Titelgewinn anfühlt. Auch die Trainer haben bereits Pokale geholt: Kühbauer 1995 mit Rapid, Schmid in den 1990ern mit Austria Wien. Für viele Spieler beider Teams ist es dennoch das bisher größte Spiel ihrer Karriere.

Historische Chance für Hartberg

Hartberg hat mit nur einem Gegentor in fünf Cup-Auswärtspartien überzeugt und eliminierte mit Austria Wien bereits einen Favoriten. Coach Schmid setzt auf Disziplin und Konter. „Es ist das größte Spiel in der Geschichte unseres Vereins“, sagte er. Präsidentin Brigitte Annerl betont auch die wirtschaftliche Bedeutung: „Ein Cupsieg würde Türen öffnen – sportlich wie finanziell.“